السوداني : العراق حريص مع أوبك+ على حقوق المستهلكين والمنتجين

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان العراق حريص مع أوبك+ على حقوق المستهلكين والمنتجين. وقال السوداني: أصبح لدى العراق بيئة جاذبة في مجال الاستثمارات.

واوضح : تعاقدنا على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية السعودية ، و بدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن. واكد سننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028.

واشار الى ان عقد القمة العربية المقبلة في بغداد حدث مهم يتزامن مع ظرف عصيب في المنطقة.

واكد اننا لا نتعرض إلى أي ضغوط خارجية أو أي إملاءات. وبين ان الطلب على الكهرباء في العراق أكثر من الإنتاج .

وأشار السوداني الى انه لدينا علاقة جيدة مع إيران وعلاقة جيدة مع أميركا وهذه ميزة . كما لدينا علاقات مميزة مع الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية

واوضح : اتفقنا مع واشنطن على جدول زمني ينهي مهمة التحالف الدولي بحلول عام 2026

واكد السوداني اننا ننسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدون لتقديم الدعم , ولا نريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية.

وبين : نريد من إدارة سوريا أن نرى موقفاً صريحاً في اتجاه محاربة داعش الارهابي.

وختم السوداني نريد موقفاً واضحاً بخصوص التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.