قيادة عمليات بغداد تطيح "بإرهابي" بعد استدراجه لكمين محكم

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، عن الإطاحة بارهابي بعد استدراجه لكمين محكم في احدى مناطق العاصمة.

وقالت عمليات بغداد في بيان انه "وبجهد استخباري مميز لخلية (مكافحة الخطف) قسم الاستخبارات والامن، وبتنسيق عالي المستوى مع الوكالات والاجهزة الامنية الساندة، تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب بعد استدراجه من (أقليم كردستان) لكمين محكم نصبه له واعتقاله في احدى مناطق العاصمة".

وأضاف البيان "تم تسليمه المطلوب الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".