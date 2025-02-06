وزيرة المالية تبحث مع ممثل البنك الدولي تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي

بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، مع ممثل البنك الدولي في العراق، ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت سامي خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة المالية أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة،

وشددت على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني،

مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بجهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكداً استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.