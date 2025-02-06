المشهداني قلق على المجرمين والقتلة يوجه لجنة النزاهة بالتحقيق في إطعام السجناء

وجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، لجنة النزاهة النيابية بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، ان المشهداني عقد اليوم اجتماعا مع رئيس اللجنة زياد الجنابي وتناولا خلال "شرحا مبسطا لما يدور داخل أروقة مؤسسات الاصلاح التابعة لوزارة العدل والشكاوى التي وصلت الى رئاسة مجلس النواب حول الظروف التي يعيشها السجناء".

وأكد رئيس مجلس النواب، وفقاً للبيان "بضرورة أن تأخذ اللجان النيابية دورها في متابعة الجهات التنفيذية والاستماع الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم".

وأشار المشهداني، إلى "ضرورة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ما يصل عن السجون".