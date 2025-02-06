الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية مشتركة جنوب كركوك

نفذت قوة من اللواء 16 وفوج المهمات الخاصة ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة بالحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية عملية أمنية مشتركة لتطهير وتفتيش جنوبي محافظة كركوك.
وقال مصدر امني ان العملية تضمنت تفتيش قرية صيادة والمناطق المجاورة لها، وتدقيق معلومات المواطنين وذلك بهدف ملاحقة المطلوبين وإدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
واوضح ان هذه العملية تاتي في إطار الجهود المتواصلة للحشد الشعبي والقوات الأمنية لملاحقة بقايا الإرهاب ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق المحررة/
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