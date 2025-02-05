رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الى العراق

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاربعاء، (5 شباط 2025) مع وفد روسي رفيع المستوى برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ان "اللقاء بحث القضايا المشتركة بين البلدين في الملفات السياسية و الاقتصادية في مجال النفط والغاز والطاقة وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما ناقش الجانبان، وفقاً للبيان، "التغيير الذي حدث في سوريا والتحديات التي تواجه المنطقة إلى جانب ملفات خاصة بالشأن العراقي ومنها ملف الطلبة العراقيين المتواجدين في روسيا وسبل تعزيز الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأبدى رئيس مجلس النواب "رؤيته حول الأوضاع في سوريا"، مشددا على، أن "العراق داعم لوحدة الجارة الشقيقة ويحترم خيارات الشعب السوري، ولا يرغب بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".