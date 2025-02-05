السوداني يؤكد رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأربعاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السيد مارك روته والوفد المرافق له".

وأضاف، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والحلف في الملفات التي تتعلق ببناء القدرات ودعم القوات المسلحة العراقية في مجالات المشورة والتدريب".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية استمرار التواصل لبناء علاقات التعاون مع حلف الناتو، ضمن مهمته الاستشارية في العراق، في ظل حالة التعافي والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي التي يشهدها البلد، وبما يساعد على ممارسة العراق لدوره الريادي في المنطقة"، مؤكداً "المحافظة على الموقف العراقي المتوازن على الرغم من التحديدات، كما حافظ العراق على مصالحه العليا، إلى جانب دعم مساعي الاستقرار في المنطقة".

وبين السوداني، أن "العراق ينظر باهتمام لدور بعثة الناتو الاستشارية في العراق، والتعاون في مجال التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات".

وتطرق السوداني حسب البيان، إلى "برنامج الصناعات الحربية الطموح الذي دعمته الحكومة"، مؤكداً "رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية، لاسيما المعدات الدفاعية، التي تسهم في تعزيز الأمن وردع أيّ عدوان محتمل".

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن "تقديره للخطوات العراقية"، موجها للسوداني "دعوة رسمية لحضور تجمع شمال الأطلسي الذي سيعقد قريباً في بروكسل وإلقاء كلمة العراق فيه".

وأشاد "بجهود الحكومة في التطورات الأمنية وحالة الاستقرار والنمو في البلد"، مؤكداً "حرص الناتو على تدعيم العلاقة مع العراق، وتعزيز التعاون المثمر، لاسيما في مجال الصناعات العسكرية".

وتابع البيان، ان "الاجتماع شهد مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ووضع الهدنة في غزّة ولبنان، ومستجدات الوضع في سوريا".