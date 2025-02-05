المحكمة الاتحادية : قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

اكدت المحكمة الاتحادية العليا ، ان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الاوامر الولائية.

وبينت المحكمة الاتحادية في بيان ، اليوم الاربعاء :" ان احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".

واضافت :" ان النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها، بما فيها الأوامر الولائية"، مشيرة الى :" ان هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ ، اذن ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند على تلك الوثيقة التي تلزم الجميع بعدم خرقها"