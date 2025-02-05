السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية، بكلفة (800) مليون دولار، وبإضافة وحدة تكرير جوية بطاقة 70 ألف ب/ يوم، ليكون الإنتاج الكلّي 90 ألف ب/ يوم، مع وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والأزمرة والوحدات الخدمية الأخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكنبه الاعلامي ، تأمين التخصيصات المالية في إطار التعاقد مع الشركة المنفذة، حيث ستباشر بالعمل خلال ايام، موضحاً ما يمثله المشروع من إضافة إلى محافظة الديوانية التي تفتقر لمشاريع ستراتيجية، ضمن اهتمام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة.

كما أشار السوداني إلى" أهمية هذا المشروع في تأمين المشتقات النفطية، ومساعدته في إكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء الشنافية، وتأمين حاجات الصناعة، والسوق المحلية، إلى جانب توفير فرص العمل".

ويعد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية في العراق التي وضعت ضمن المنهاج الحكومي، باعتماده أحدث الوسائل التقنية لتكرير النفط الخام، ضمن المحددات والقوانين البيئية، من حيث المخرجات المطروحة من المشروع من المخلفات (السائلة والصلبة والغازية)، كما يأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطور في الصناعة النفطية والحصول على مواصفات نوعية وكميات أعلى للمنتجات النفطية.

ويتضمن مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية ، اضافة وحدة معالجة غاز سائل بطاقة 180 طن/ يوم، ووحدات هدرجة النفثا بطاقة 18 ألف ب/ يوم، وتحسين البنزين بطاقة 10 آلاف ب/ يوم، وازمرة النفثا بطاقة 8 آلاف ب/ يوم، ومولدات كهربائية لتشغيل الوحدات سعة 10 ميغاواط/ ساعة، و الوحدات الضرورية الاخرى .

كما يتضمن المشروع معمل انتاج النتروجين سعة 1400م3/ ساعة، ومستودعا لتحميل المنتجات النهائية سعة 90 ألف ب/ يوم، بالاضافة الى محطّات ضخ وخزن تشمل 24 خزاناً للنفط الخام والمنتجات، ومعمل تعبئة اسطوانات الغاز السائل لتصريف الغاز السائل المنتج، ومحطة ضخ الماء من نهر الفرات ، مع وحدة تعاملات مياه اولية، ووحدات لتحلية المياه R.O، ومعالجة المياه الصناعية، وتحضير الصودا الكاوية، فضلاً عن انشاء جميع الاعمال المدنية والبنى التحتية.