المتنبئ الجوي: انخفاض حاد بدرجات الحرارة في اماكن مختلفة من البلاد

صرّح المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الاربعاء، بان موجة برد قادمة ستؤدي الى انخفاض حاد بدرجات الحرارة، حيث ذكر عطية في منشور له على صفحته الرسمية ان "أجواء غير مستقرة نهار ومساء يوم الخميس، متوقع عبور جبهة المنخفض الجاف الذي يعاني من عدم وجود داعم رطوبي من البحر"، مبينًا انه "خلال ساعات هذه الليلة، الاربعاء، تتحول الرياح غرب البلاد الى غربية ثم شمالية غربية شديدة السرعة تصل سرعة هباتها إلى ما بين 60 - 80 كم/ساعة ينتج عنها موجات غبار وانعدام الرؤية".

واضاف ان "التوقعات تشير الى تأثر مدن وسط البلاد وشرقها وبعض مدن الجنوب بهذا النشاط، وما ينتج عنه من موجات غبار تستوجب أخذ الاحتياطات يوم الخميس"، مشيرا الى ان "درجات الحرارة ستنخفض بشكل حاد ساعات نهار الخميس ابتداء من جهة غرب البلاد، بسبب دخول جبهة هوائية باردة".

كما توقع ان "يستمر تأثير البرودة لغاية منتصف الأسبوع القادم"، لافتا الى ان "زخات من الامطار متوقعة غدا الخميس في مدن شمال ووسط وغرب البلاد اضافة لمحافظة ميسان وغرب البصرة وشمال النجف مع فترات من الغزارة أحيانا".