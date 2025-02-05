توقف حركة الطيران في مطار بغداد الدولي بسبب الغبار

صرّح مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بإيقاف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب الغبار وتردي الرؤية، إذ ذكر المصدر، انه "بسبب شدة الرياح والغبار توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت".

وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، قد اشارت الى تصاعد الغبار وتردي الرؤية الافقية في مناطق وسط وجنوب البلاد بسبب الرياح التي قد تصل هباتها الى 50 كم بالساعة، وتصاعد الغبار الذي يؤدي الى تردي الرؤية الافقية بين 5 الى 7 كم.

كما ذكرت المواقع المختصة بالطيران الى وجود حوالي 50 رحلة من المفترض ان تغادر وتصل الى مطار بغداد اليوم الأربعاء.