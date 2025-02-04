عاجل : المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
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النائب سعود الساعدي المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بعد طعننا بجلسة السلة الواحدة احتراما للدستور ومؤسسات الدولة وحفظا للحقوق والدماء


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