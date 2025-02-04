رئيس اركان الجيش يزور قاطع عمليات كربلاء المقدسة لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين زيارة النصف من شعبان

زار رئيس اركان الجيش، الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله قاطع قيادة عمليات كربلاء المقدسة ، وعقَدَ اجتماعاً أمنياّ موسعاّ ضم القيادات العسكرية وممثلي الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية وممثلي هيئة الحشد الشعبي في المحافظة .

وذكر بيان لوزارة الدفاع :" ان يارالله استمع الى ايجاز بشأن الوضع الأمني وتوزيع المحاور والموقف الاستخباري الخاص بتأمين زيارة النصف من شعبان وتوفير أقصى درجات الحماية للزائرين الوافدين إلى المحافظة".

واثنى رئيس أركان الجيش على التعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر الخدمية واستنفار كافة الإمكانات والطاقات من أجل توفير الخدمات الضرورية للزائرين.