مصدر: توجه لاعتصام جماعي للكوادر التدريسية في جميع مدن شمال العراق يوم السبت المقبل

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، وجود توجه لاعتصام جماعي في جميع مدن إقليم كردستان يوم السبت المقبل.

وقال المصدر إن: "هنالك توجه وتنسيق بين ناشطين من السليمانية وأربيل ودهوك، لإقامة اعتصام في جميع مدن الإقليم، يشمل الكوادر التربوية في تلك المدن".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية في أربيل ودهوك بدأت التحرك ومراقبة مواقع التواصل والمقاهي التي يرتادها عدد من الناشطين، لمنع أي تظاهرات، فيما هنالك إصرار على مشاركة محافظتي أربيل ودهوك بالاعتصام، وسيكون أمام مكاتب الأمم المتحدة، للمطالبة بالرواتب والتوطين، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".

يذكر أن مجلس النواب صوّت أول أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.

وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب من العاصمة بغداد أمس اتفاقاً بشأن رواتب موظفي الاقليم، وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي: "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل".

وفيما يتعلق براتب شهر كانون الثاني، أوضح وزير المالية في حكومة إقليم كردستان أنه "سيتم البدء في توزيعه غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء".