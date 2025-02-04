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"لن ننسى هذا الظلم".. الحشد الشعبي يوجه رسالة الى البرلمان


وجهت فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، رسالة الى مجلس النواب العراقي والكتل السياسية بشأن تأخر اقرار قانون الحشد الشعبي..

وذكر مكتبها الإعلامي في بيان ، ان " إن ما يتعرض له أبناء الحشد من تأخير في إقرار القوانين وحرمان من إمضاء الحقوق، يمثل انتهاكًا لميثاق الوفاء وتجاهلًا لحقوق الشهداء".

وتابع، ان "التاريخ والشعب لن ينسيا من يساهم في هذا الظلم"، داعيا "مجلس النواب والكتل السياسية بالتدخل".

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