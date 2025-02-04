توضيح من وزارة الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن ثلاث محافظات جنوبية

نوهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، بشأن انقطاع التيار الكهربائي في محافظات البصرة و ذي قار وميسان.

وقالت الوزارة في بيان "إلى مواطنينا الكرام في محافظات البصرة و ذي قار وميسان، نـــود إعلامكم بحدوث عارض فني مفاجئ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام"، مشيرة الى، انه "جاري معرفة الأسباب لغرض المعالجة بالسرعة الممكنة، وإعادة جميع الخطوط والمحطات كافة بشكل طبيعي".

وأضافت، انه "نعلمكم أن كوادر وزارة الكهرباء في قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع ومراكز السيطرة في حالة استنفار تام".

من جانبه ومتابعة لانقطاع التيار الكهربائي التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية، بما فيها محافظة ذي قار، تواصل محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، مع وزير الكهرباء والمسؤولين المعنيين عن الكهرباء لتنسيق جهود إعادة التيار.

وأشار المحافظ الى، أن "فرق الصيانة تعمل على إعادة خطوط التغذية بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يعود التيار الكهربائي بالكامل في الساعات الأولى من صباح اليوم في كافة المناطق"، مؤكدا، ان "الحكومة المحلية تواصل بذل كافة الجهود لتوفير الحلول الفورية وضمان عودة الكهرباء بشكل كامل إلى جميع المناطق".

يشار الى ان مصادر محلية افادت ، يوم امس الإثنين (3 شباط 2025)، بتوقف خط سربيل الناقل للكهرباء من ايران والذي يغطي مناطق ديالى بالكامل.

وقالت المصادر إن "خط سربيل (ذهاب) الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى ديالى انقطع قبل قليل دون معرفة الأسباب".

وأكدت أن "الانقطاع سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في مدن وقصبات متفرقة بالمحافظة خلال الفترة القادمة، ما لم تتم إعادة الخدمة للخط مجدداً".