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رئيس الوزراء يوافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام


أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وافق على إنهاء تكليف علي المؤيد بناءً على طلبه وتكليف محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً لهيئة الإعلام والاتصالات، إذ ذكرت الهيئة في بيان، إن "السوداني وافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق".

وأوضحت الهيئة، أن "رئيس الوزراء قدم شكره لعلي المؤيد لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا العزيز".

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