الأخبار

مؤتمرين عالميين عن المياه في نيسان المقبل، تحتضنهم بغداد


 

يُتوقع أن تحتضن العاصمة بغداد خلال شهر نيسان المقبل، ولأول مرة وبشكل موحد، أعمال مؤتمرين عالميين بشأن المياه، إذ بحسب وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله فإن "انعقاد المؤتمر السنوي الخامس للمياه في بغداد سيتزامن مع عقد نظيره العالمي الـ 11 الخاص بالري الدقيق لمنظمة الري والبزل العالمية، للمدة من 27 إلى 29 من شهر نيسان المقبل، وبدعم من المنظمات الدولية".

وبين أن "المؤتمرين يهدفان إلى تطوير أساليب وطرق الري من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في العالم إلى طرق الري مستقبلاً".

كما أضاف أن "افتتاحية موحدة ومشتركة ستقام للمؤتمرين في اليوم الأول، بحضور وزراء ومسؤولين من الوفود المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركة المنظمات الدولية المعنية بإدارة المياه ذات الثقل الدولي كشركاء، وليس كمشاركين بالمؤتمر، لاسيما أن العراق يشهد إنجاز مشاريع كبيرة تحققت في ظل الحكومة الحالية".

وتابع عبد الله أن "المشاريع المتحققة تتضمن حزمة مشاريع إروائية، بضمنها تطوير ضفاف الأنهر، وصيانة وتطوير شبكات وجداول البزل لتقليل الضائعات المائية، إضافة إلى استدامة المياه الجوفية، فضلاً عن تطوير وتأهيل أغلب المشاريع الإروائية"، موضحاً أن "برنامجي المؤتمرين سيتضمنان، مناقشة البحوث، وتنظيم الورش، وجلسات نقاشية تخصصية مختلفة".

فيما أشار إلى أن "المؤتمر السنوي الخامس للمياه، سيناقش ملف نقص المياه بشكل حاد في العراق على وجه الخصوص، وبلدان المنطقة بشكل عام"، لافتا إلى أن "المناقشة ستشمل محاور عدة، هي التنمية المستدامة، والإدارة الذكية للمياه، فضلاً عن التفاوض الإيجابي للمياه وتبادل المعلومات، وكذلك تحسين جودة المياه، لاسيما لنهري دجلة والفرات".

وأكد كذلك، "ضرورة التعاون الإقليمي مع دول الجوار، من أجل تعزيز التعاون المشترك بشأن حصص المياه وضمان تدفقها بشكل عادل ومستدام إلى العراق، لغرض معالجة أزمة المياه التي يعاني منها للحصول على حقوقه المائية بشكل عادل ومنصف".

فيما نوّه بأن "عقد المؤتمرين سيتزامن، مع القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، وحضور وفود كبيرة"، لافتا إلى "تنظيم برنامج ترفيهي للوفود المشاركة بهدف زيارة المتحف العراقي، وإقامة جولات سياحية إلى مدينة أور، وسدة الهندية، ومدينة بابل الأثرية، والقصر العباسي والقشلة والمدرسة المستنصرية وشارع المتنبي والأبنية التراثية المتعددة في العاصمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مؤتمرين عالميين عن المياه في نيسان المقبل، تحتضنهم بغداد
وزارة العدل تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بعد في سجن بابل المركزي
اجتماع بين البارتي واليكتي لتشكيل حكومة كردستان الجديدة
جلسة جديدة يعقدها البرلمان اليوم، وجملة من القوانين المدرجة على جدول الاعمال
لجنة التربية النيابية: حراك برلماني لاعتماد نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي
عصابة تسرق 47 مليون دينار بتسليب شاحنة قرب مدينة العمارة
شركة كهرباء الجنوب تعلن إعادة الطاقة للمنطقة الجنوبية
الانواء الجوية: تقلبات الطقس وأمطار رعدية وعواصف ترابية قادمة
إنقطاع للكهرباء في ثلاث محافظات جنوبية!
الدفاع المدني تخمد حريق في مخازن تجارية بالبصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك