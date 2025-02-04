اجتماع بين البارتي واليكتي لتشكيل حكومة كردستان الجديدة

من المتوقع ان يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، حيث اوضح المصدر، إن اجتماعا سيعقد بين اللجنتين الفنيتين للحزبين اليوم، في قاعة سعد عبد الله بأربيل، لمناقشة تشكيل حكومة إقليم كردستان".

وبيّن المصدر أن "الاجتماعات ستتواصل خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك قواسم مشتركة بين الطرفين أكثر مما كان في الماضي، رغم استمرار وجود بعض الخلافات في وجهات النظر".