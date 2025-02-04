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لجنة التربية النيابية: حراك برلماني لاعتماد نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي


 

صرّحت لجنة التربية النيابية، باستمرار الحراك في البرلمان لإقرار توصية الموافقة على نظام المحاولات للراسبين في السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023 ــ 2024.

وأدرج مجلس النواب بداية الأسبوع الحالي فقرة التوصية ضمن جدول أعماله، لكن لم يتم التصويت عليها، حيث ذكر عضو اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "وزارة التربية رفضت مؤخرا الطلب الذي تقدمت به اللجنة لاعتماد نظام المحاولات، لذا بدأنا داخل البرلمان حراكا من قبل عدد من النواب لجمع تواقيع ورفع توصية بالموافقة على نظام المحاولات، بهدف رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها".

وأشار إلى أن "التوصية باعتماد نظام المحاولات كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس النواب بداية الأسبوع الحالي بغية إقرارها، لكن عدم وجود النصاب أدى إلى تأجيلها".

ولفت اللهيبي إلى ورود الكثير من المناشدات إلى اللجنة تطالب بإقرار نظام المحاولات للراسبين، لذلك منحت الموضوع اهتماما بالغا لكونه يصب بمصلحة الطلبة.

بالمقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن "الوزارة سبق أن منحت ثلاثة أدوار للراسبين في مرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي الماضي 2023 ــ 2024، كما وفرت جميع وسائل الدعم للامتحانات الوزارية، إلا أن البعض من الطلبة لم يوفقوا بتحقيق النجاح".

وبين أن "الوزارة ناقشت نظام المحاولات خلال المدة الماضية، ولم تتم الموافقة عليه من قبل المختصين"، داعيا "الطلبة الراسبين بمرحلة السادس الإعدادي إلى استثمار ما تبقى من العام الدراسي الحالي للاجتهاد بهدف ضمان النجاح وعدم ضياع الفرصة عليهم مجددا".

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لجنة التربية النيابية: حراك برلماني لاعتماد نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي
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