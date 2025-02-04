الرد السريع يلقي القبض على متهم بجريمة الاختلاس في ميسان

تمكن الفوج الأول، اللواء الرابع، التابع لقيادة فرقة الرد السريع من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 32 (اختلاس) من قانون قوى الأمن الداخلي، وذلك في احدى مناطق محافظة ميسان".

وذكر بيان لقيادة فرقة الرد السريع ان العملية تمت بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، وخلية الصقور الاستخبارية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع ، لافتاً الى ان المتهم تم تسليمه إلى الجهة المختصة اصولياً".