الإطار التنسيقي يثمن في اجتماعه اليوم إقرار موازنة 2025 ويشيد بالإجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي

ثمن الإطار التنسيقي، إقرار موازنة 2025 من قبل مجلس النواب، مشيدا بالإجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي،.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء في مكتب هادي العامري، وناقش اخر المستجدات على الساحتين العراقية والدولية".

وأضاف البيان ، ان "الإطار التنسيقي ثمن اداء مجلس النواب واقرار موازنة 2025 ، مشيداً بالاجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي"،

واشار الى أن "الإطار التنسيقي رحب بالاستقرار الذي تشهده المنطقة، داعياً الى مزيد من الجهود الدولية لتحقيق الامن والاستقرار التامين، والعمل على معالجة آثار الحرب وتقديم الدعم للمتضررين منها"