محافظ كربلاء يبحث مع وزير التجارة والصناعة العماني سبل التعاون المشترك

بحث محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له بحضور السفير العماني سبل التعاون المشترك بين الجانبين

وقال الوزير الضيف لدينا العديد من الشركات ألعمانية الآن مشتركة في معرض بغداد الدولي وهنالك مشاريع مشتركة بين الجانبين العراقي والعماني مشيرا الى امكانية تطوير التعاون مع محافظة كربلاء المقدسة لأهميتها

من جانبه اكد المحافظ عمق العلاقات التي ترتبط البلدين الشقيقين مشيرا الى توفير الحماية لكافة الشركات العمانية التي ترغب للعمل وتنفيذ مشاريع على كافة الاصعدة.