المشهداني : العراق منفتح على الجميع في علاقاته الخارجية ولن يتخلى عن ثوابته العربية والاسلامية

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني :" ان العراق منفتح على الجميع في علاقاته الخارجية، ولن يتخلى عن ثوابته العربية والاسلامية ".

وقال المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف في طهران :" ناقشنا السبل الكفيلة بدعم استقرار المنطقة امنياً ، وفتحنا ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الامني وانجاز الاتفاقات الموقعة بين العراق وايران".

واضاف :" نتمنى لايران اعتماد الحوار لحل مشكلاتها مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة ".