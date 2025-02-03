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المشهداني : العراق منفتح على الجميع في علاقاته الخارجية ولن يتخلى عن ثوابته العربية والاسلامية


اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني :" ان العراق منفتح على الجميع في علاقاته الخارجية، ولن يتخلى عن ثوابته العربية والاسلامية ".

وقال المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف في طهران :" ناقشنا السبل الكفيلة بدعم استقرار المنطقة امنياً ، وفتحنا ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الامني وانجاز الاتفاقات الموقعة بين العراق وايران".

واضاف :" نتمنى لايران اعتماد الحوار لحل مشكلاتها مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة ".

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