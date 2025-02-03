قاليباف يؤكد اهمية تنمية العلاقات وتفعيل اللجان البرلمانية بين العراق وايران

اكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف ، اهمية تنمية العلاقات وتفعيل اللجان البرلمانية بين العراق وايران .
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في طهران :" فتحنا كل الملفات بين البلدين ، خصوصا مشكلات الحدود ، اضافة لتطورات الوضع الاقليمي ".
واضاف :" اكدنا على الاستمرار بالعمل في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتفعيل اللجان البرلمانية والتعاون البري وتطوير السكك الحديد
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