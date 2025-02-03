البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية

سلم مجلس النواب، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، رئاسة الجمهورية نسخة تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف المصادقة على التعديل.

وقالت عضو اللجنة القانونية، رائد المالكي، في بيان إن "رئاسة الجمهورية تسلمت نسخة تعديل قانون الأحوال الشخصية المرسلة من مجلس النواب لغرض المصادقة على التعديل".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.