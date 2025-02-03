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رئيس الجمهورية يؤكد أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية.

وقال بيان رئاسي:"أن رئيس الجمهورية التقى، اليوم الاثنين ، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية وفق البيان ،ضرورة توحيد الجهد الوطني والعمل بروح المسؤولية المشتركة، موضحا أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية، وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا واستقرارا.

من جانبه، رحّب الكلداني بهذه الزيارة، مؤكدا دعمه لكل المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن، عبر توحيد الجهود ودعم مسار البناء والإصلاح".

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رئيس الجمهورية يؤكد أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية
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