الأخبار

رئيس مجلس النواب العراقي من طهران : العراق یعتبر إيران سندا قویا جدا له


أکد رئیس البرلمان العراقي محمود المشهداني، اليوم الاثنين، خلال زيارته الى ايران، أن العراق یعتبر إيران سندا قویا جدا له وان زيارته تهدف لمناقشة الظروف الخاصة لدول المنطقة، فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني الى ان العراق بلد مهم لإيران ومحور المقاومة.

وبحسب وكالة مهر للانباء، فإن نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حاجي بابايي أكد خلال استقباله رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، علی أن العراق بلد مهم بالنسبة لإيران ودول محور المقاومة قائلا انه یتوجب علینا أن نقف في صف واحد ونسیر جنبا إلی جنب للحفاظ علی مصالح شعبینا ومعتقداتنا.

من جانبه أعرب المشهداني خلال اللقاء عن إرتیاحه للزیارة قائلا ان إيرأن بلد جار وعزیز جدا بالنسبة لنا وکانت هناك مصالح مشترکة بین البلدین والعراق کان ولایزال یعتبر الجمهوریة الإسلامية الإيرانية سندا قویا جدا في مراحل عدیدة لاسیما في فترة هجوم داعش.

وأشار المشهداني إلی العلاقات الطیبة التي تربط بین البلدین قائلا اننا انتفعنا دائما باستشارات وآراء إيران وتحدیدا في الوقت الذي تعیش فیه دول المنطقة ظروفا خاصة وعلینا المزید من التضامن.

وتابع أننا ولهذا السبب نعتبر هذه الزیارة أخویة أولا ثم انها تهدف إلی مناقشة الأهداف المشترکة والظروف الخاصة لدول المنطقة لاسیما شعب غزة فمن هذا المنطلق نأمل في أن تکون زیارة ناجحة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المشهداني : العراق منفتح على الجميع في علاقاته الخارجية ولن يتخلى عن ثوابته العربية والاسلامية
قاليباف يؤكد اهمية تنمية العلاقات وتفعيل اللجان البرلمانية بين العراق وايران
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
رئيس الجمهورية يؤكد أن التفاهم والحوار البنّاء يشكلان الركيزة الأساس لحل القضايا الوطنية
العدل تصدر جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين
وزير الإعمار يلتقي السفير الايراني في العراق
القبض على متهمين بجريمة "القتل العمد" وتجارة الاعضاء البشرية في بغداد
السوداني يوجه بحسم التحقيق بمخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
رئيس مجلس النواب العراقي من طهران : العراق یعتبر إيران سندا قویا جدا له
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك