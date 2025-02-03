الأخبار

بعد مقتل موميكا.. قرار قضائي سويدي ضد شريك حارق القرآن


أدانت محكمة سويدية، الإثنين، ناشطا مناهضا للإسلام بارتكاب جرائم كراهية لحرقه نسخا من المصحف علنا، وذلك في حكم صدر بعد خمسة أيام من مقتل شريكه، الذي كان يخضع للمحاكمة في الوقائع نفسها.

وحُكم على المواطن السويدي سلوان نجم البالغ 50 عاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ وسداد غرامة قدرها أربعة آلاف كرونة سويدية (358 دولارا) بسبب حرق نسخ من المصحف وتعليقات مهينة استهدفت المسلمين في وقائع حدثت في 2023 وأدت إلى اضطرابات وغضب تجاه السويد في بلدان إسلامية.

 وقُتل زميله الناشط واللاجئ العراقي سلوان موميكا بالرصاص الأسبوع الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يصدر فيه حكم بحقه في قضية مماثلة.

 ولم يتم توجيه اتهام إلى أي مشتبه به في مقتل موميكا حتى الآن.

 وكانت السلطات السويدية اعتقلت خمسة أشخاص ثم أفرجت عنهم لاحقا.

 وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن دولة أجنبية ربما كانت وراء قتل موميكا.

 وجعل حرق نسخ من المصحف في 2023 التوازن بين الحق في حرية التعبير وقواعد حماية المجموعات العرقية والدينية قضية رئيسية بالنسبة للسويد وغيرها من البلدان الأوروبية.

 وذكرت محكمة ستوكهولم أن السويد تتمتع بحقوق واسعة في حرية التعبير وأن أتباع أي دين يجب أن يقبلوا أنهم قد يشعرون بالإهانة في بعض الأحيان، لكن نجم وموميكا تجاوزا "بفارق كبير" الحدود فيما يتعلق بالنقد المعقول والواقعي للأديان.

 وقالت المحكمة في بيان إن نجم وموميكا دنسا المصحف بعدة أساليب وأدليا بتعليقات مسيئة موجهة إلى الإسلام والمسلمين والأنشطة في المساجد.

 وأضافت أن القرآن الكريم لا يتمتع بأي حماية خاصة لمجرد أنه كتاب مقدس للمسلمين، وأنه قد تكون هناك حالات لا يعد فيها حرق المصحف جريمة كراهية.

 وتابعت أن نجم أدين بارتكاب جرائم كراهية "للتحقير من المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية في أربع وقائع".

 وقال محامي نجم إنه سيستأنف الحكم. وأضاف "يرى موكلي أن تعليقاته تندرج ضمن نقد الأديان، وهو ما تسمح به حرية التعبير".

 وكانت المحكمة أسقطت القضية ضد موميكا بعد مقتله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جاء 5 مرات الى العراق واصبح سفيرا لليابان في بغداد
بعد مقتل موميكا.. قرار قضائي سويدي ضد شريك حارق القرآن
طقس البلاد: تسجيل انخفاض بالحرارة يصل الى الانخفاض الحاد نهاية الأسبوع الحالي
في محافظة بابل، ضبط معمل لطباعة ارقام سيارات مزورة داخل منزل
هروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ متهم بقضايا غسيل أموال
السوداني يرعى حفل تسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025
قصف يستهدف وكراً لداعش الارهابي في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى
صدور امر قبض بحق مدين العيساوي مدير علاقات وإعلام مطار النجف
الحكومة تصدر بياناً بعد تصويت البرلمان على الموازنة
هجوم مجهول على حقل دانة غاز في جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي العراق.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك