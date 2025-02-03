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في محافظة بابل، ضبط معمل لطباعة ارقام سيارات مزورة داخل منزل


أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ8 مطلوبين في 3 محافظات بقضايا مختلفة، من بينهم متهم بطباعة ارقام سيارات مزورة داخل منزله في بابل، إذ ذكرت المديرية في بيان، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على (6) تجار ومروجين للمواد المخدرة في محافظة المثنى، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأوضحت  انه "من جهة اخرى وعبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل من الاطاحة بمتهم يقوم بطباعة ارقام العجلات بواسطة مطبعة داخل داره في محافظة بابل، حيث ضبط بحوزته ماكنة وأرقام مزورة وأرقام تستخدم لأغراض التزوير، وتم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا".

في ذات السياق، القت مفارز المديرة القبض على مطلوبين للقضاء وفق قضايا خطف وتجارة وترويج المخدرات في محافظي بابل وكربلاء المقدسة، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (421 خطف ، 28 مخدرات)"، بحسب بيان المديرية.

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في محافظة بابل، ضبط معمل لطباعة ارقام سيارات مزورة داخل منزل
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