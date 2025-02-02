مجلس النواب يرفع جلسته

رفع مجلس النواب، جلسته المنعقدة اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، دون تحديد موعدها.

وصوت مجلس النواب، في جلسته اليوم على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت.

كما صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 -2024 -2025)، رقم 13 لسنة 2023.

وأدى (أيمن صلاح حمود) اليمين الدستورية بديلًا عن النائب المتوفى مصطفى احمد العرسان الجميلي.

وصوت المجلس أيضاً على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء.

فيما انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الاهلي.