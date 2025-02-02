مقتل والي كركوك بضربة جوية لطيران الجيش ( تقرير مصور )

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، (2 شباط 2025)، عن تصفية عدد من ارهابيي داعش من بينهم وما يسمى بوالي كركوك بضربة جوية.

وذكر بيان لاعلام الدفاع ان: "طيران الجيش تمكنت من خلال ضربة جوية دقيقة نفذت بناء على معلومات ورصد للطائرات المسيرة من تدمير مضافة لارهابيي داعش".

وأضاف، ان "قوة أمنية تابعة لعمليات شرق صلاح الدين عثرت على 7 جثث في موقع الضربة تعود احداها لما يسمى والي كركوك مع أجهزة هواتف وأحزمة ناسفة ومواد لوجستية متنوعة".

وتابع البيان، انه "وفي سياق الرصد والمتابعة باستخدام الطائرات المسيرة رصدت احدى الطائرات مضافة اخرى قريبة من المضافة المدمرة والعمل جارٍ بمراقبتها وتنفيذ ضربة جوية اخرى حال رصد اي حركة فيها".