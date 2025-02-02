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لجنة المالية النيابية: التصويت على الموازنة سيعالج المشاكل


أكدت النائب الاول لرئيس اللجنة المالية إخلاص الدليمي، اليوم الاحد، ان التصويت على التعديل الاول للموازنة سيعالج مشاكل المركز والإقليم، حيث ذكرت الدليمي في تصريح لقناة السومرية، ان "التصويت على قانون التعديل الاول للموازنة سيؤدي الى الاستقرار النسبي بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وبموجبه سيقوم الإقليم بتصدير النفط عبر شركة سومو بالكامل"، موضحة ان "إيقاف التصدير لم يكن بسبب الإقليم وانما بسبب دعوة رفعتها وزارة النفط الى المحكمة الاتحادية وبسببها تم إيقاف تصدير النفط من الإقليم".

وأضافت: "أدى توقف تصدير النفط من الإقليم الى خسارة الحكومة الاتحادية لأكثر من 14 مليار دولار وبالتالي هذا الرقم أثر على الموازنة بشكل كبير"، مبينة ان "من رفع الدعوى كان هو السبب في هذه الخسارة".

وأشارت الدليمي الى ان "التعامل مع الإقليم لم يكن دستوريا وكان سياسيا أدى الى ما وصلنا الية وليس من الصحيح ان تكون هناك مشكلة في تسليم الرواتب لان الإقليم لديه رقابة وديوان رقابة وعليه ان يسلم الموازنة بشكل كامل فمن غير الصحيح ان تراقب وزارة المالية البيانات المالية للإقليم".

وبيّنت ان "البرلمان صوت على التعديل في الموازنة كما جاء من الحكومة الاتحادية والذي ينص على ان الحكومة ملزمة بتعويض الإقليم عن كلف انتاج النفط بسعر 16 دولار للبرميل الواحد بعد استشارة شركة محايدة تدقق كلفة انتاج البرميل وتقرير الشركة الاستشارية سيكون ملزم للطرفين".

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