النزاهة تعلن عن اعتقال 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه "في إطار مُتابعتها لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء، تمكَّنت من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً".

واضافت ان "المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ"، مُبيّنةً انه "تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ كيبل ظفيرة وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات".

وتابعت الهيئة أن "قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات".

يذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرةً، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه.