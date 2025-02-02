الإطاحة بعصابة قبل تنفيذها عملية سطو مسلح على أحد منافذ الكي كارد في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة متهمين، كانت تخطط لسرقة أحد منافذ "الكي كارد" في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن تحركات مشبوهة لأفراد العصابة الذين كانوا يستقلون عجلة نوع (GMC) سوداء اللون لا تحمل لوحات. وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل أمني نجح في الإطاحة بهم بعملية استباقية محكمة، حيث ضبط بحوزتهم سلاحاً نوع مسدس".

وأضافت المديرية، أنه "خلال التحقيقات، انهار أفراد العصابة واعترفوا بتنفيذ عدة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من بغداد، حيث تم توقيفهم وفق المادة (443) من قانون العقوبات".