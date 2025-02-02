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عصابات الجولاني الارهابية تغلق مرقد السيدة زينب في سوريا وإيقاف إقامة الصلاة داخله بسبب الاعتداءات المتكررة


قامت عصابات الجولاني الارهابية  بإغلاق مرقد السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق تحت زعم حصول اعتداءات متكررة من قبل الارهابيين

وقال مصدر هناك أنه قد صدر قرار من الجهات العليا بإغلاق مرقد السيدة زينب عليها السلام في سوريا بريف دمشق وإيقاف إقامة الصلاة داخله تجنبا للفتنة التي يروم البعض افتعالها.

وأكد ان ذلك يعود لكثرة "الاعتداءات" من قبل ارهابيين 

يذكر ان العصابات الارهابية التي يتزعمها ابو محمد الجولاني الذي فرض سيطرته على سوريا واعلن نفسه رئيسا للبلاد تقوم بارسال المرتزقة الارهابيين للقيام باعمال شغب واعتداءات على الحرم المقدس للسيدة زينب عليها السلام هدفها اغلاق الحرم ومنع اتباع اهل البيت عليهم السلام من اداء الزيارة والصلاة هناك وهي طريقة يهودية اموية اتبعها ابائهم واجدادهم النواصب في القرون المنصرمة 

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عصابات الجولاني الارهابية تغلق مرقد السيدة زينب في سوريا وإيقاف إقامة الصلاة داخله بسبب الاعتداءات المتكررة
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