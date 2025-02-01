وزير الداخلية يبحث مع السفير الاسترالي لدى العراق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع السفير الأسترالي في العراق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

وقالت وزارة الداخلية في بيان" ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،التقى في مكتبه، اليوم السبت ، السفير الأسترالي لدى العراق .

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وتابع" انه تمت مناقشة آفاق التعاون المشترك في المجالات الأمنية من بينها التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية العراقية ، وزيادة التنسيق بما يصب بالمصالح المتبادلة بين العراق وأستراليا