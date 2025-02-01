الأخبار

مقتل المسؤول العسكري لداعش الارهابي في حمرين بضربة جوية شرق صلاح الدين


كشف مصدر أمني مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن مؤشرات تؤكد مقتل المسؤول العسكري لتنظيم داعش الارهابي في حمرين بضربة جوية نفذتها طائرات حربية شرق محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر أن "ضربة جوية نفذتها طائرات F-16 العراقية في ساعة متأخرة من مساء أمس استهدفت موقعين تابعين لتنظيم داعش الارهابي، عبارة عن مضافات تقع في مناطق غرب الزركة شرق صلاح الدين".

وأضاف، أن "الضربة استهدفت الإرهابي المكنى (أبو المثنى)، وهو المسؤول العسكري لحوض حمرين ضمن حدود محافظة صلاح الدين"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل (أبو المثنى) مع ثلاثة من مرافقيه، من بينهم الإرهابي (أبو ليث) الذي يعد من خبراء صناعة العبوات الناسفة في التنظيم".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية مشتركة بدأت منذ ساعات الفجر الأولى عملية تمشيط لمناطق القصف الذي نفذته طائرات F-16، بهدف الوقوف على عدد قتلى التنظيم والتأكد من هوية القتلى".

وأكد، أن "العملية لا تزال مستمرة بانتظار وصول القوة الأمنية إلى المواقع المستهدفة، ومن المتوقع الإعلان عن هوية القتلى خلال الساعات المقبلة"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الأولية تؤكد مقتل الإرهابي (أبو المثنى) استناداً إلى الأدلة الاستخبارية المتوفرة حتى الآن".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، بأن طيران الجيش العراقي عالج أهدافا لداعش الارهابي في جنوب محافظة كركوك.

وذكر المصدر  ان "طيران الجيش، عالج أهدافاً لداعش في قضاء داقوق جنوب كركوك".

قيادة العمليات المشتركة بدورها قالت في بيان "، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك".

وأضاف، انه "ووفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات أف 16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة، إذ اسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل المسؤول العسكري لداعش الارهابي في حمرين بضربة جوية شرق صلاح الدين
القبض على متحول جنسي متنكرا بزي نسائي في السعدون لقيامه بالنصب والابتزاز
السلطات الإيرانية تسلم العراق قاتلا "قطّع زوجته 13 قطعة" في السليمانية
الشيخ همام حمودي: لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج
احداهن فارقت الحياة فورا.. القبض على سائق دهس ثلاث فتيات وهرب في كربلاء
السوداني: حكومتنا تشكلت بظروف شهدت عزوفا عن الانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي
بعد اعتصام السليمانية، المعلمين يتظاهرون في أربيل وحلبجة!
إعتراض نيابي على آلية تمرير الموازنة في جلسة التصويت يوم غد!
جهود كبيرة تُبذل لحماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها الاقتصادي من المزورين وغسيل الأموال
صور المجرمين المتورطين بقتل كوكبة من أسرة آل الحكيم والشهيد السيد الصدر وشقيقته {بنت الهدى}
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك