بعد اعتصام السليمانية، المعلمين يتظاهرون في أربيل وحلبجة!

نظم معلمون في محافظة أربيل، اليوم السبت، تظاهرة بالتضامن مع الاعتصامات القائمة في محافظة السليمانية احتجاجا على عدم استلام رواتبهم منذ عدة اشهر، حيث ذكر مراسل قناة السومرية، إن معلمين تظاهروا في مدينتي أربيل وحلبجة بالتزامن مع الاعتصامات والاضراب عن الدوام والطعام، من معلمي السليمانية منذ أيام لعدم تسلم رواتبهم للاشهر السابقة.

وهدد معلمي السليمانية في وقت سابق بنقل الاعتصامات الى محافظة أربيل في حال لم يتم التواصل معهم من حكومة كردستان، واستمرار عدم دفع رواتب المعلمين.

فيما يشهد إقليم كردستان لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من دوائر التربية والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.