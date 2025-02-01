قيادة العمليات المشتركة تعلن مقتل 4 ارهابيين في كركوك

اعلنت قيادة المشتركة، اليوم الجمعة، مقتل 4 ارهابيين بضربة جوية في كركوك.

وذكر بيان للقيادة ، انه "سيبقى العراق حصناً مصوناً برجاله المخلصين الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه، وها هم الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، يتمكنون من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك".

واضاف البيان انه "ووفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات F_16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة ، إذ اسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".