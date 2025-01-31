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الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً عن اعتقال المتورطين بقتل الشهيد الصدر وشقيقته


أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025)، بياناً بشأن اعتقال عدد من المتورطين بقتل السيد محمد باقر الصدر وشقيقته.

وقال النعمان في بيان،: " لن تدّخر قواتنا الأمنية البطلة جهداً، وكذلك كل الأجهزة المسؤولة عن تحقيق العدالة وملاحقة الجريمة والمجرمين مهما تقادمت، كي تقرّ عين العراقيين، بِرّاً بقسمها الذي أقسمت على نفسها بمواصلة العمل من أجل إحقاق الحق، وترسيخ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون عملها وجهادها خيمةً للأمن والاستقرار لهذا الوطن".

 وأضاف "ها هي اليوم تسجل انتصاراً جديداً يُضاف إلى سجلّها الحافل بالمنجزات وتنفيذ الواجب، بعد أن ألقت القبضَ على زمرةٍ مجرمةٍ أوغلت بدماء العراقيين كانت تمثل الآلة القمعية للنظام المقبور، استباحت حُرمات الدم العراقي، ولم ترقب في مؤمن إلًّا ولا ذِمّة، ولم ترعَ حُرمة الأبرياء، وأمدّت بوحشيتها سنواتِ جثوم الطغيان على صدور الشعب العراقي الصابر".

وأشار النعمان الى، ان "الإعلان عن تفاصيل هذه العملية البطولية، وعن تفاصيل المقبوض عليهم، جاء بعد أن اكتملت كل الإجراءات القانونية أمام القضاء بحق هؤلاء المجرمين، وفقاً للقانون والدستور، وبعد إلقاء القبض على أبرز رؤوس هذه العصابة المسؤولة والضالعة في جرائم عهود الظلم والطغيان وعلى مدى سنوات طوال".

وتابع "كل التقدير والشكر لجميع الجهات التي اشتركت في هذه العملية النوعية، وألقت القبض على هؤلاء المساهمين البارزين في استدامة ظلم النظام المقبور، وامتداد عصر الرّعب الذي خيّم على العراقيين طويلاً".

وأكد ان "القوات والتشكيلات الأمنية والعسكرية، كلٌّ وفق مسؤولياته، لن تتهاون مع الجريمة بحق العراقيين، وستلاحق كل مطلوب للعدالة، في كل الظروف والأوقات، حاضراً ومستقبلاً".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية في النظام السابق بينهم متورطين بقتل الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته، وعدد من أفراد أسرة آل الحكيم في العقود الماضية.

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