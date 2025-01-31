فالح الفياض: شعار "هيهات منا الذلة" يعبر عن فلسفة وعمق ومنهج سياسي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، أن الحشد لن يخذل الشعب العراقي في الوقوف بوجه كل مؤامرة، مشيرا الى أن الحشد الشعبي مؤسسة تفاعلية يخدم الجمهور ويتواصل معه دوما.

وقال الفياض في كلمة له خلال انطلاق فعاليات المسيرة المركزية الثانية لكشافة الحشد الشعبي في بغداد إنه "لن نخذل شعبنا في الوقوف بوجه كل مؤامرة، وكلنا أمل عندما نرى شباب العراق يتفاعلون مع حشدهم".

وأضاف أن "الحركة الكشفية تسهم في صناعة المواطن الصالح ورسم القيم الوطنية، والحشد الشعبي مؤسسة تفاعلية يخدم الجمهور ويتواصل معه دوما".

واعتبر الفياض أن "البعض يحاول بث القلق ضد الحشد الشعبي وهناك من يحاول تسويق ثقافة الهزيمة والانكسار" مبيناً أن "شعار هيهات منا الذلة يعبر عن فلسفة وعمق ومنهج سياسي، ولا يصلح للجبان إلا الانكفاء والسكوت".

وتابع أنه "ليس لنا خيار إلا ان نكون على طريق العزة وطريق هيهات من الذلة، خاصة أن الحشد تجاوز حدوده العسكرية إلى قلوب الناس وتطلعاته، مؤكداً أن "الحشد سيكون عونا لأسرنا في تربية أبنائها على القيم الوطنية الصحيحة".

وأشار رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن "الحشد يعمل على مواجهة المخدرات والانحرافات الأخلاقية، لافتاً أن عراق فيه رجال كالجيش والحشد فهو عراق صاعد".