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رئيس الوزراء يعلن القبض على قتلة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته رضوان الله عليهم


 

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على قتلة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، إذ ذكر السيد السوداني في منشور على منصة أكس، انه "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، و تأكيد عدم الإفلات من العقاب".

وأوضح، "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".

وختم رئيس الوزراء "ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدّم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".

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رئيس الوزراء يعلن القبض على قتلة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته رضوان الله عليهم
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