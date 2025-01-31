عدد من أهالي الديوانية يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات في محافظتهم

صرّح مصدر محلي، اليوم الجمعة، بتظاهر العشرات من أبناء منطقة الجمهوري في شارع سالم وسط الديوانية احتجاجاً على تردي الخدمات في منطقتهم، حيث ذكر المصدر ان " اهالي منطقة الجمهوري يتظاهرون في شارع سالم وسط الديوانية احتجاجاً على تردي الخدمات في منطقتهم".

وفي ذات الصدد، اعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، بحسب الاعمال من الشركة الاسبانية المثيرة للجدل، والمكلفة بتأهيل البنى التحتية لـ42 حيا من احياء المحافظة، إذ ذكر الزاملي في تصريحه ان "وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما الاحياء التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة".

وان عدد الاحياء التي باشرت الشركة الاعمال فيها يبلغ 12 حيا، ما يعني ان 30 حيا اخر سيتم توزيعه على مجموعة شركات.

وشهدت محافظة الديوانية والاوساط السياسية والشعبية، ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد ان صرّح مجلس محافظة الديوانية في مؤتمر صحفي عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، حيث بيّن عضو المجلس طارق البرقعاوي ان الشركة مملوكة لفصيل "انصار الله الاوفياء"، ما تسبب بضجة كبيرة على الساحة السياسية.