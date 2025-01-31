خرائط الطقس في البلاد تشير إلى منخفض قطبي عميق بارد وأمطار

توضّح خرائط الطقس الى تعرض البلاد لموجة قطبية باردة عميقة نهاية الأسبوع الجديد وتحديدا يوم الأربعاء القادم، فيما سيهيء له منخفض ضعيف يعبر أجواء العراق ابتداء من يوم غد السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة مع موجة امطار قوية وتساقط الثلوج، إذ بحسب البيانات فإن منخفضا من أصول قطبية في المنطقة الشمالية والغربية يبدأ ايام الأربعاء والخميس والجمعة وترافق المنخفض كتلة هوائية باردة تسيطر على أجواء البلاد بشكل كامل من يوم الجمعة القادمة.

وابتداء من يوم غد السبت، سيعبر منخفض جوي ضعيف أجواء البلاد مع فرص لأمطار محدودة غرب وجنوب الأنبار ويستبعد تطورها أكثر، ويصاحب المنخفض كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة خصوصاً درجة الحرارة الصغرى تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

بعد ذلك ترتفع الحرارة بشكل واضح نتيجة اقتراب منخفض جوي جديد نهاية الأسبوع القادم، وسيكون أكثر فعالية، مع تقلبات ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار.

وفي الغالب، فان بيانات الطقس تشير الى منخفض قطبي عميق يبدأ نهاية أول أسبوع من فبراير يشمل العراق ولبنان وسوريا والأردن حيث يشهد تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وموجات برد وأجواء شديدة البرودة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية.