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العراق يؤكد موقفه الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين


بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، التصريحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر ودول أخرى، خلال اتصال هاتفي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه "ناقش الجانبان السبل والآليات الممكنة للتصدي لمثل هذه التوجهات، حيث شدد فؤاد حسين على موقف العراق الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة".

وأضافت: "تطرق الاتصال إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد، حيث أكد الوزيران أهمية أن تكون هذه القمة منبراً لمعالجة القضايا العربية الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا المنطقة برمتها".

وفي ختام الاتصال، شدد الطرفان على "ضرورة استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القليلة المقبلة".

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