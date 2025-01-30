وزير الداخلية يفتتح المقر الجديد لمديرية الشؤون الادارية والمالية بقيادة شرطة محافظة ديالى

افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية الشؤون الإدارية والمالية لقيادة شرطة محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان الشمري اطلع على أقسام وشعب هذه المديرية وأهم الواجبات والمهام التي تقوم بها.

وأشار الشمري الى أهمية الاستمرار في تطوير البنى التحتية لمختلف دوائر ومؤسسات الوزارة وخلق أجواء مناسبة للعمل، لما له من أثر في إنجاز المهام وفق رؤية واضحة ومهنية.

واطلع الوزير على عدد من العجلات الاختصاصية لنقل الموقوفين.