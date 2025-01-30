رئيس الجمهورية يلتقي بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان الجاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم والوفد المرافق له، بحضور وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق.

وذكر بيان رئاسي " تناول اللقاء مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ودور المؤسسات الدينية المختلفة في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين جميع العراقيين".

و أوضح رئيس الجمهورية" أن العراق يعتز بتنوعه الديني والثقافي، مؤكدا الالتزام الراسخ بضمان حقوق جميع المكونات، وصيانة حرياتهم الدينية والاجتماعية، ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن".

و أثنى " على الدور التاريخي والمجتمعي للمسيحيين وإسهاماتهم في مختلف المجالات".

بدوره، عبّر الوفد الضيف" عن تقديره العميق لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للمجتمع المسيحي في العراق، مؤكدًا حرص الكنيسة على الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع، والعمل على ترسيخ ثقافة السلام والمحبة"