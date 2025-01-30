الأعرجي المحمداوي يؤكدان أهمية دعم الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها في حفظ أمن واستقرار البلد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، أهمية دعم الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها في حفظ أمن واستقرار البلد.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان:" ان اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، والتأكيد على أهمية دعم الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها في حفظ أمن واستقرار البلد".

وناقش اللقاء، ايضا جملة من القضايا والملفات المشتركة بين مستشارية الأمن القومي ولجنة الأمن والدفاع النيابية