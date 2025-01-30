السوداني: التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت لأكثر من 600 مليار دينار

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان حجم التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت لأكثر من 600 مليار دينار

وذكر السوداني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، انه "سبق أن وقعنا 11 مذكرة تفاهم وعززناها اليوم بتوسعتها وتنويعها لنحو 12 مذكرة بمجالات مختلفة"، مشير الى ان " علاقة العراق بمصر وشعبيهما تمتد لحضارتي واديي الرافدين والنيل".

وتابع، ان " الجديد بآفاق التعاون هو النقل البري ومكافحة الاحتكار ومحافظتي بغداد والقاهرة"، لافتا الى ان " المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة هو من جعل الشركات المصرية تساهم بالكثير من المشاريع والاستثمارات بتعاقدات وصلت لأكثر من 600 مليار دينار".

وأضاف، ان " التكامل مفتاح الحلول بين العراق ومصر بحكم التحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية"، لافت الى ان " تجنيب بلادنا الصراعات هو من أهم من يجعل العراق بيئة استثمارية جاذبة".

من جانبه، اكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: " تربطنا بالعراق أواصر الإخوّة والعروبة والتأريخ"، مردفا ان " هنالك تطابق كامل بين رؤيتي مصر والعراق بما يخص سياسة المنطقة ورفض إجراءات التهجير القسري للفلسطينيين".